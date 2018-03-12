Песков объяснил слова Путина о «пурге»

Москва, , 15:14 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несёт пургу», прокомментировал 12 марта журналистам сам Песков.

По его словам, высказывание президента связано с высокими требованиями, а критика с его стороны — абсолютно нормальный процесс.

«Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — пояснил Песков.

Он добавил, что работа пресс-службы часто сопровождается критикой. Учитывая, что Песков озвучивает позицию Кремля, а не свое частное мнение, ошибки воспринимаются президентом со всей строгостью, пояснил пресс-секретарь.

«Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник, — говорит Песков. — Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс».

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин заявил, что иногда смотрит выступления Пескова по телевизору и недоумевает, почему тот «несет иногда такую пургу» и кто ему поручил говорить те или иные слова.

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