В Костромской области появился новый начальник МЧС

Бишкек, , 15:08 — REGNUM В Костромской области назначен новый начальник регионального Управления МЧС — Александр Урусов, сообщает пресс-служба губернатора области. Ранее Александр Урусов был временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Костромской области.

На новый пост Александр Урусов был назначен приказом Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова с 1 марта 2018 года.

Александр Урусов окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД РФ и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Проходил службу на различных должностях в противопожарной службе. С 2011 года был заместителем начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области. С августа 2017 года исполнял обязанности начальника ГУ МЧС России по региону.