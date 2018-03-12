Жириновский обвинил липецкого губернатора в нарушении Конституции

Москва, , 15:07 — REGNUM Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский обвинил губернатора Липецкой области в «давлении» на активистов. Такое заявление он сделал в ходе дебатов, которые транслировались 12 марта на «Первом канале».

«Я прошу всех активистов: последняя неделя… Помогите с распространением всей литературы, активней ведите работу, не обращайте внимания на губернаторов. Губернатор Липецкой области и другие давят на вас и грозят увольнением с работы. Они все будут привлечены к уголовной ответственности за нарушение Конституции», — заявил Жириновский.

Главой Липецкой области с 1998 года является Олег Королев. Заявление лидера ЛДПР Королев не прокомментировал ни через официальные источники, ни в соцсетях (глава Липецкой области активно ведет собственную страницу в «Твиттере»).

В Липецкой области 18 марта будут работать 911 избирательных участков, в списках избирателей — более 937 тысяч человек. Почти 9,5 тыс. человек получат право проголосовать впервые.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в Российской Федерации пройдут выборы президента. Зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).