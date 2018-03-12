Песков: Лондон пока не заявлял о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Москва, , 15:00 — REGNUM В Кремле пока не слышали официальных заявлений британских властей относительно причастности России к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что шум вокруг данного инцидента подняли «упражнения» СМИ Великобритании.

«Мы не слышали заявления британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу, — подчеркнул Песков. — Речь идёт о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью».

Он также добавил, что относиться к данным сообщениям СМИ нужно «соответствующим образом», кроме того, по его словам, комментировать британские СМИ не является «вопросом Кремля».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта британская газета The Times опубликовала материал, в котором говорилось, что власти Великобритании могут вскоре публично обвинить Россию в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «крайне близка» к тому, чтобы потребовать ввести против Москвы санкции (вплоть до высылки российских дипломатов) в связи с попыткой отравления шпиона.

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