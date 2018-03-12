Могерини: Украина должна сделать больше для борьбы с коррупцией

Киев, , 14:50 — REGNUM Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила 12 марта, что Украина должна сделать больше для борьбы с коррупцией, а также создать антикоррупционный суд в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссией, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Могерини выступила в рамках своего визита в Киев.

По ее словам, в ЕС нет «усталости» в отношении Украины, о чем свидетельствует продление санкций блока против России и продолжение политики финансовой помощи Украине.

Напомним, 12 марта официальные лица Евросоюза продлили еще на шесть месяцев ограничительные меры в отношении России «в связи с действиями, подрывающими или уряжающими территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

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