В РФ будут наказывать за провокацию подкупа и взятки в сфере госзакупок

Москва, , 14:45 — REGNUM Законопроект, направленный на усиление ответственности за нарушения в сфере госзакупок, президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Действующим законодательством не предусмотрена ответственность за подкуп работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок и других лиц, принимающих непосредственное участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, отмечает автор.

Так, поправками в статью 304 УК предлагается внести изменение, предусматривающее ответственность за провокацию подкупа в сфере госуслуг. Провокацию взятки предлагается наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.