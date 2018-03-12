О чём Москве договариваться с Вашингтоном в первую очередь?

Москва, , 14:55 — REGNUM С начала 1990-х годов США 93 раза нарушили запрет о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, рассказал ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимир Козин. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, американские военные и дипломаты пока внятно ничего не ответили на демонстрацию российским президентом новинок ракетного, в том числе гиперзвукового, оружия.

«Они задумались, но пока внятно ничего не ответили, — заявил Козин. — Они лишь выражают озабоченность или говорят, как те несколько генералов США, что у них есть в загашнике что-то, что они могут использовать — в частности, атомные подводные ракетоносцы».

При этом эксперт уточнил, что время для переговоров с США пока ещё не созрело, поскольку американцы либо нарушили, либо не ратифицировали несколько важных договоров, касающихся контроля над вооружениями.

«Договор по обычным вооружённым силам в Европе не ратифицировали, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали, но не ратифицировали, — рассказал Козин. — Они 93 раза нарушили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда при тестировании систем ПРО использовали эти ракеты в качестве мишеней».

Кроме того, Козин отметил, что, когда переговоры начнутся, прежде всего следует начать обсуждать неприменение ядерного оружия в первом ударе.

«Чтобы не было тотальной ядерной войны и катастрофы, надо договориться о самом простом варианте, — пояснил эксперт. — Если мы об этом не договоримся, всё остальное нецелесообразно».

Напомним, что 7 марта заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что противоракетная оборона (ПРО) США не способна противостоять стратегическим силам Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

«Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развёрнута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая», — сказал Руд.

Однако несколько дней спустя председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заверил американских конгрессменов в том, что Америка готова к любым угрозам и в силах ответить на любую атаку со стороны РФ.

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