Киев, , 14:53 — REGNUM Повестки из генеральной прокуратуры Украины, которыми в Киев были вызваны 18 судей и председатель Конституционного суда РФ, получены, сообщил 12 марта представитель суда.

«Пакет от Генпрокуратуры Украины получен», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее информацию о причастности к якобы имевшему месту сговору с властями и вооруженными силами России, а также вытекающем из него «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, российские судьи на равных с другими «заговорщиками» якобы признали договор между РФ и республикой Крым, чем способствовали умышленному «изменения границ территории и государственной границы Украины», а также нарушили «порядок, установленный Конституцией Украины».

В случае неявки российских судей в Киев, украинский прокурор пригрозил им объявлением в международный розыск и избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Добавим, что предпринятый украинской Генпрокуратурой шаг по вменению вины российским судьям явно расходится с действительностью. Крым вошел в состав России после законного референдума в 2014 году после того, как на Украине был произведен антиконституционный переворот, а на мирную жизнь полуострова начались посягательства со стороны киевских «активистов».

Ввиду несогласия с политикой Киева жители Крыма инициировали проведение референдума о самоопределении. 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за выход из состава Украины и вхождение в состав России — в соответствии с международным правом.

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