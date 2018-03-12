У граждан Литвы меньше прав, чем в целом по ЕС

Вильнюс, , 14:42 — REGNUM Пока нет индивидуальной конституционной жалобы, можно сказать, что жители Литвы трактуются как неполноценные в контексте Европы, заявил сегодня, 12 марта, председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конституционный суд Литвы сегодня выпустил ежегодное сообщение о положении дел с основными правами. По словам председателя, об узаконивании индивидуальной жалобы идут дискуссии уже много лет, но это все остается лишь словами. Между тем нынешнее положение очень выгодно политикам.

«Литва — одна среди четырех стран Европы, практически среди отстающих, в которых есть Конституционный суд, и в которых человек не может обратиться в Конституционный суд», — сказал Жалимас во время брифинга.

Он добавил, что возможность индивидуального обращения в конституционный суд не узаконена в Молдавии, Италии и Болгарии.

«Это точно не самые лучшие примеры. И иногда, насколько приходилось сотрудничать с главами конституционных судов других стран, наш суд по тому, какие дела он решает, может быть примером для подражания, но точно не в этой сфере», — уверяет он.

Право одного лица обращаться в конституционный суд узаконено даже на Украине, а Жалимас говорит, что не понимает, почему граждане Литвы хуже граждан других стран. По его словам, странно, что 11 лет идет речь о поощрении гражданской активности, но все это остается только на уровне разговоров. По его словам, политикам выгодно, когда у людей нет всех возможных мер защищаться от иногда незаконных действий власти.

«В странах, где работает индивидуальная конституционная жалоба, это является еще одной мерой для решения вопросов защиты прав человека на национальном уровне, без обращения в Страсбург. Я думаю, что это было бы и дешевле, и быстрее, и просто удобнее», — утверждал Жалимас.

По его словам, существует аргумент и против узаконивания такого права — работа Конституционного суда станет дороже, но Жалимас говорит, что необязательно такое случится.

«Я точно гарантирую, что Конституционному суду не нужны особые большие бюджетные ассигнования в этой сфере. Конституционный суд с нынешним составом, с персоналом способен справится с этим вызовом. Я не знаю, можно ли вообще поднимать вопрос, сколько стоят права человека», — сказал он.

По словам главы конституционного суда Литвы, сейчас суд способен одно дело рассмотреть за год, но он предупредил, что рассмотрение индивидуальных жалоб будет длиться меньше, потому что обычно такие дела бывают более простыми.

Как утверждает Конституционный суд, еще в 2007 году сейм утвердил концепцию узаконивания института индивидуальной конституционной жалобы, но за это время закончились уже все сроки реализации идеи, а в 2017 году провалилось первое голосование в Сейме относительно поправки к Конституции, которая утвердила бы возможность людей обращаться в Конституционный суд. Такую поправку сейм внес в весеннюю сессию.