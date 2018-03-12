Закон «О прощении» — очередной пренебрежительный шаг в адрес Крыма

Симферополь, , 14:38 — REGNUM Киевский режим ходит кругами, выискивая всё новые и новые способы повлиять на настроение крымчан накануне выборов президента России, которые состоятся 18 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель экспертной группы «Крымский мост» Игорь Рябов, комментируя очередной «гениальный» украинский законопроект для крымчан и жителей Донбасса, который по замыслу авторов должен обязать их просить прощение за «содеянные преступления».

«Эта инициатива «упакована» в виде пряника, но с традиционным для киевского режима пренебрежением к крымчанам. Они такого рода пряники раздают не первый раз, и ничего не получается. Никто о Киеве в Крыму не вспоминает, ничего, кроме сожаления о том, какая там власть установилась, не испытывает», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной провокационный законопроект предложен бывшим депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко. Согласно документу, он коснётся тех, кто «в период вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны (Украины)» действовал в интересах государства-агрессора. Одна из его статей предлагает жителям Крыма и Донбасса «признать свою вину, искренне раскаяться и попросить прощения за совершенные преступления у украинского народа и государства».

Для таких граждан законопроектом предусматривается «альтернативное» наказание. Бывший парламентарий предлагает применять по отношению к «раскаявшимся» не уголовное наказание, а ограничение гражданских прав — запрет на работу в органах государственной власти и местного самоуправления Украины, а также запрет на участие в выборах на срок от пяти до десяти лет.

Об этом: А судьи кто? Киев придумывает для жителей Крыма и Донбасса новый закон