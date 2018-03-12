ЕС обещает Украине «дружбу не на словах, а в конкретных делах»

Киев, , 14:38 — REGNUM Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини находится с рабочим визитом на Украине. Могерини провела встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Стороны обсудили выполнение Украиной обязательство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, предоставление Украине макрофинансовой помощи и нежелание России выполнять решение Стокгольмского арбитража.

«Мы обсудили положение дел по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Очертили планы на 2018 год. Также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Приятно отметить, что экспорт украинской продукции растет в ЕС. Мы осуществляем шаги для макроэкономической стабильности в стране. Об этом свидетельствует решение Еврокомиссии о макрофинансовой помощи для Украины. Над этим мы будем сейчас работать. На 2018 год для нас остается приоритетом поддержка экономического роста. Мы ориентируемся на рост в более 5% (ВВП), хотя в этом году мы запланировали рост национальной экономики в 3%. Проведение структурных изменений позволит нам привлечь больше структурных инвестиций», — сказал Гройсман 12 марта на совместном брифинге с Могерини.

По его словам, правительство совместно с радой и ЕС разработали документ, который включает 57 законов «необходимых для имплементации и принятия Радой, чтобы мы ритмично выполняли план мероприятий по ассоциации с ЕС».

«Обсудили вопрос относительно решения Стокгольмского арбитража. Украина остается на позиции выполнения решения суда… Мы требуем от России и «Газпрома» выполнить решение Стокгольмского арбитража», — добавил Гройсман.

В свою очередь представитель ЕС подчеркнула, что введение новой программы макрофинансовой помощи — это «дружба не на словах, а в конкретных делах».

«Мы отмечаем большой прогресс реформ, который осуществляет ваше правительство, отмечаем ваши инициативы по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И мы видим рост украинского экспорта в ЕС, что также является важным сигналом для дальнейшего развития торговли. Вы можете рассчитывать на поддержку Евросоюза», — заверила Могерини, слова которой цитирует пресс-служба кабмина.

По ее словам, вопросы создания антикоррупционного суда и эффективной борьбы с коррупцией — это комплексный и сложный процесс, но ЕС готов поддержать Украину в этом направлении шаг за шагом.

Кроме того, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Брюссель применяет в отношении Украины политику «кнута и пряника».

«Я всегда поддерживал политику, которую проводит ЕС и США. Это политика «кнута и пряника» в отношении украинских властей. В качестве пряника выступают финансовые ресурсы, которые нам предлагаются. Одновременно эти финансовые ресурсы используют в качестве кнута, чтобы мы сами для себя проводили определенные реформы. Реформы нужны не европейцам, а нам… Но не надо забывать, что в некоторых случаях наши европейские партнеры также делают ошибки», — сказал Тука 12 марта в эфире канала «112 Украина».

При этом политолог Дмитрий Васильев связываетвизит Могерини с актуализацией украинского вопроса в ЕС. «Её визит происходит в контексте того, что «нормандский формат» работает не так активно. В переговоры по Украине активно включаются США. Все чаще звучат слова о том, что к решению конфликта в Донбассе должны подключаться миротворцы ООН. В этом контексте ЕС не может стоять в стороне, и должен делать хоть что-то. Поэтому Федерика Могерини делает перерыв в своем двухлетнем тайм-ауте, не посещая Украину и посещая именно сейчас», — сказал Васильев.

В то же время депутат, член фракции «Самопомощь» Александр Опанасенко прогнозирует, что ЕС окажет давление на украинские власти с целью завершения политической реформы на Украине.

«Она должна получить информацию из первоисточников, промониторить ситуацию… Будет и дальше оказывать давление на нашу власть, чтобы мы менялись. Большинство реформ у нас приняты под давлением визовой либерализации со стороны ЕС или под давлением МВФ… Надеюсь, что наши коллеги из ЕС начнут оказывать на нас давление для завершения политической реформы. У нас до выборов осталось 1,5 года. Президент обещал ввод пропорциональной системы (выборы при которых избиратели голосуют по партийным спискам) с открытыми списками», — напомнил Опанасенко.

Как сообщалось, в начале марта стало известно, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини посетит Украину 12 марта. В рамках однодневного визита Могерини запланировала встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Гройсманом и рядом высокопоставленных чиновников.