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Казахстан и Япония обсудили план военного сотрудничества

Политика

Представители оборонного ведомства Японии посетили главный военный госпиталь Вооруженных Сил Казахстана

Астана, 12 марта 2018, 14:30 — REGNUM  Представители министерств обороны Японии и Казахстана обсудили проект плана двухстороннего военного сотрудничества на 2018 год, сообщили 12 марта в пресс-службе оборонного ведомства РК.

Делегацию из Японии возглавил начальник отдела по наращиванию потенциала министерства обороны Японии Томоки Мацуо.

В рамках визита представители оборонного ведомства Японии посетили главный военный госпиталь Вооруженных сил Казахстана.

Напомним, 12 марта в ходе визита главы международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов Казахстана Рапиля Жошыбаева в Токио была достигнута договоренность об обмене опытом в использовании возобновляемых источников энергии.

Стороны также достигли соглашения о прохождении казахстанскими специалистами стажировки в Японии.

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Политическая жизнь Казахстана
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