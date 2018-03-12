Дурдом в Закарпатье Украины: Новый праздник и «война третьей силы»

Киев, , 14:46 — REGNUM Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль своим указом объявил 15 марта выходным днем в регионе, чтобы достойно отметить 79-я годовщина провозглашения независимости «Карпатской Украины», — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«15 марта 1939 года сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом — сине-желтый флаг, гербом — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном — «Ще не вмерла Украина». 15 марта 1939 — одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным», — поясняет свое решение губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что «Карпатская Украина» как независимое государство со своей столицей в городе Хуст просуществовала всего один день. Независимость была объявлена после венгерского вторжения и продержалась несколько часов, пока войска Венгрии добирались до Хуста.

Вместе с тем, 11 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о начале постоянного патрулирования сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ на Закарпатье — после того, как в регионе пытались поджечь помещение местного Союза венгров.

«Министр иностранных дел Венгрии был уведомлен письмом от генерального секретаря, что ОБСЕ установила постоянное присутствие в Ужгороде. Наблюдательная миссия состоит из 12 человек», — заявил Сийярто.

По словам министра, генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека «крайне положительно» отреагировали на просьбу направить наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье.

В свою очередь, в пресс-службе СММ ОБСЕ заявили, что отдельную миссию в Закарпатье не открывали, но усилили мониторинг в этом районе «путем беспрерывного патрулирования» из Ивано-Франковска (соседняя с Закарпатской область).

«Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования… Возможно, такое согласование не требуется, однако наблюдатели ОБСЕ должны были бы поставить в известность администрацию», — заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в интервью одному из телеканалов.

Украинское государственное информагенство «Укринформ» приводит мнение Дмитрия Тужанского, представленного как «политолог и эксперт по венгерскому вопросу на Закарпатье», который считает, что в настоящий момент идет война «третьей силы» против украинцев и венгров.

«Это только очередная провокация, которая является звеном полноценной гибридной войны, которая ведется в Закарпатье достаточно давно. Цель очевидна — дестабилизировать ситуацию в регионе на национальной почве, навязать дискурс войны в мирном регионе на самой границе с ЕС», — сказал Тужанский.

За последние провокации, по словам эксперта, в первую очередь, ответственность должны нести силовики, которые очень слабо противодействуют этой войне.

«Но на самом деле эта ответственность лежит на плечах многих: украинцам и венграм наконец нужно понять, что против них играет третья сила, которая преследует собственные интересы и цели, которые несут прямую угрозу не только украинского-венгерским отношениям, но и каждой из сторон в отдельности», — добавил он.

«Венгерские политики приносят веселья не меньше, чем польские и наши», — иронично замечает политолог Юрий Романенко.Решение губернатора Москаля о празднике 15 марта эксперт характеризовал как попытку «внести свежую струю в этот дурдом».

«Так держать!», — резюмировал он.