Турция оккупировала еще четыре деревни в Сирии

Анкара, , 14:29 — REGNUM Вооруженные силы Турции оккупировали еще четыре деревни в сирийском Африне, сообщает 12 марта Anadolu.

В общей сложности турецкие военные захватили 155 деревень, 33 стратегически важных объекта, в числе которых горы, холмы и одна военная база Рабочей партии Курдистана (РПК).

По официальным данным турецких СМИ, силовики взяли под свой контроль порядка 1 тыс. 100 кв. км сирийской территории.

Анкара утверждает, что ведет борьбу с террористическими организациями в Африне, среди которых РПК, Отряды народной самообороны, а также ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские курды отвергают факт сотрудничества с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркивая, что Анкара использует их в качестве предлога для предания законности своей агрессии.

Напомним, 20 января 2018 г. вооруженные силы Турции совершили агрессию против сирийских курдов, проживающих на территории Африна. Целью военной операции, по словам Анкары, является обеспечение безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.

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