Прокуратура Украины заподозрила российских судей в сговоре из-за Крыма

Киев, , 14:27 — REGNUM Восемнадцать судей и председатель Конституционного суда России вызваны повестками в генеральную прокуратуру Украины в связи со сговором и признанием договора между РФ и республикой Крым, сообщил 12 марта украинский генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, российские судьи якобы осуществили сговор с властями и вооруженными силами России, а в результате пренебрегли требованиями российского законодательства и международных обязательств и допустили «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

К сообщению о подозрениях украинский генпрокурор приложил фотографию доставочного листа повестки, в котором указаны данные одного из судей.

«Письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года доставлены по месту работы подозреваемых», — пояснил Луценко.

В случае неявки судей, украинская сторона намерена объявить их в международный розыск.

Напомним, Крым вошел в состав России после законного референдума в 2014 году. Он стал ответом крымчан на неконституционную смену власти на Украине и посягательства на мирную жизнь полуострова со стороны киевских активистов. Ввиду несогласия с политикой Киева жители Крыма инициировали проведение референдума о самоопределении.

96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за выход из состава Украины и вхождение в состав России — в соответствии с международным правом.

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