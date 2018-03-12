В Киргизии назначен новый глава совета безопасности страны

Бишкек, , 14:20 — REGNUM Новым секретарем совета безопасности Киргизии стал Дамир Сагынбаев. Указ о его назначении на эту должность подписал сегодня, 12 марта, президент Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба главы государства.

Одновременно с этим президент также подписал распоряжение об освобождении Сагынбаева от должности руководителя отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Киргизии.

Справка ИА REGNUM : Дамир Сагынбаев родился в 1974 году в городе Токмак Чуйской области Киргизской ССР. В 1995 году окончил Бишкекскую высшую школу МВД Киргизии по специальности «юрист-правовед». С 1996 по 1999 годы — адъюнкт Академии управления МВД России. С 1999 по 2002 годы — доцент Академии МВД Киргизии. Кандидат юридических наук.

С 2002 по 2004 годы — начальник отдела, заместитель начальника Научно-исследовательского Центра МВД Киргизии. С 2004 по 2009 годы — эксперт отдела по делам обороны и безопасности администрации президента.

С 2009 — 2010 годы — инспектор службы госсоветника президента Киргизии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка. С 2010 по 2012 годы — заместитель председателя госслужбы по контролю наркотиков. С 2013 по 2016 годы — инспектор, заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства. С 2 апреля 2016 года по 12 марта 2018 года — руководитель отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.