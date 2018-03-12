Киев призвал мировое сообщество не признавать выборы в России

Киев, , 14:24 — REGNUM Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с просьбой бойкотировать выборы президента России из-за «оккупации» Крыма и Севастополя. Соответствующий документ подписал 12 марта председатель парламента Украины Андрей Парубий.

По его словам, постановление «в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины, Крыма и городе Севастополе» было подготовлено депутатами рады и профильным комитетом.

«Парламент Украины призывает всё международное сообщество бойкотировать и не признавать эти так называемые выборы президента РФ», — цитирует слова Парубия «Укринформ».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать проведение выборов президента РФ на территории Крыма.

Напомним, 8 марта было опубликовано совместное заявление нескольких националистических организаций Украины о том, что выборы президента России на территории Украины могут быть сорваны.

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В заявлении говорится, что правые радикалы намерены блокировать избирательные участки, а для граждан России устраивать «коридор позора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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