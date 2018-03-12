Гройсман: Антикоррупционный суд на Украине создадут через несколько месяцев

Киев, , 14:20 — REGNUM Антикоррупционный суд на Украине будет создан через несколько месяцев, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Федерикой Могерини. Об этом сообщает 12 марта «112 Украина».

По его словам, правительство Украины всеми силами стремиться создать антикоррупционный суд, однако основная работа ведется Верховной радой. Тем не менее в ближайшее время антикоррупционный суд должен быть создан, уверен премьер-министр.

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«Мы как правительство сделаем все возможное, чтобы организационно обеспечить образование и становление такого суда», — сказал Гройсман.

Напомним, создание антикоррупционного суда — главное условия Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине очередного транша. Таким образом, считают в МВФ, в Киеве начнут реально бороться с коррупцией, поскольку на данный момент успехов в этом начинании не много.

Также ранее в Евросоюзе подчеркивали, что борьба с коррупцией на Украине — главная задача властей и их обязанность. В случае, если Киев не будет выполнять свои обязанности, в ЕС пригрозили лишить Украину статуса безвизового режима.

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