Договор между РФ и Киргизией о военном сотрудничестве внесен в Госдуму

Москва, , 14:14 — REGNUM Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Договор направлен на совершенствование механизма поставок продукции военного назначения в интересах национальных вооруженных сил государств, обеспечение вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными перспективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности.

В частности, в соответствии с договором поставки продукции военного назначения будут осуществляться по контрактам, заключаемым уполномоченными организациями сторон, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения.

Договор о военном и техническом сотрудничестве был подписан президентом России Владимиром Путиным и бывшим киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым 21 декабря 2017 года.

Ранее Госдума ратифицировала протокол, которым списывается долг Киргизии в размере 240 млн долларов.