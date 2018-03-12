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Договор между РФ и Киргизией о военном сотрудничестве внесен в Госдуму

Политика

Документ уже ратифицирован киргизской стороной

Москва, 12 марта 2018, 14:14 — REGNUM  Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Договор направлен на совершенствование механизма поставок продукции военного назначения в интересах национальных вооруженных сил государств, обеспечение вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными перспективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности.

В частности, в соответствии с договором поставки продукции военного назначения будут осуществляться по контрактам, заключаемым уполномоченными организациями сторон, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения.

Договор о военном и техническом сотрудничестве был подписан президентом России Владимиром Путиным и бывшим киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым 21 декабря 2017 года.

Ранее Госдума ратифицировала протокол, которым списывается долг Киргизии в размере 240 млн долларов.

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Политическая жизнь Киргизии

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