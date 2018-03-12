НАТО соберёт на западных границах РФ армию в 40 тыс. человек — прогноз

Москва, , 14:41 — REGNUM Полноценные переговоры Вашингтона и Москвы станут возможны после того, как Дональд Трамп станет президентом США де-факто, считает эксперт по вопросам международной безопасности Владимир Погосян. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«У политиков, как у нашего президента, так и у президента США, есть ответственность не только за судьбу своей страны, но и за мир, — сказал эксперт. — Нет такого понятия, как Трамп и Клинтон. Есть два мировых поля. Есть поле Трампа и поле Клинтон. Поле, которое работает в поле деструктива, — это поле Клинтон. Старый формат. Их задача — затолкнуть Путина и Трампа в узкое пространство, где они не могут разойтись. Трамп сейчас выполняет задачу — становится президентом США де-факто. Де-юре он уже им стал. Когда он станет президентом, то сядет за стол переговоров с РФ».

В этой связи Погосян заметил, что в настоящее время можно наблюдать чёткую доктрину атаки на «российское подбрюшье», которое, по мнению эксперта, поджигают от Украины до Ближнего Востока, и скоро эти процессы начнутся и в Средней Азии.

«Нас окружают со всех сторон, — констатировал Погосян. — В ближайшее время группировка НАТО на западных границах России достигнет 40 тыс. человек. Это серьёзные силы».

Напомним, что поводом для беседы на эту тему стали новые образцы американской военной риторики, недавно озвученной начальником Стратегического командования Вооруженных сил США генералом Джоном Хайтеном. По его словам, Россия является единственной угрозой существованию Соединенных Штатов. КНДР, в свою очередь, генерал отнёс к краткосрочным угрозам и заверил, что против Северной Кореи США применят оборону, а против КНР и РФ «элементы космической, кибернетической и другой обороны».

Также генерал порадовался тому, что Россия пока не в курсе, где находятся стратегические подводные лодки США, способные её уничтожить.

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