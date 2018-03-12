Украина может лишиться 1 млрд евро от ЕС из-за коррупции

Киев, 12 марта 2018, 14:02 — REGNUM Из-за несправедливых распределений дотаций в агропромышленном комплексе Украина может лишиться транша от ЕС в размере 1 млрд евро, сообщает 12 марта «Новое время».
Согласно сообщению, беспокойство из-за коррупционных схем в украинском агропромышленном секторе выразили депутаты Европарламента (ЕП) Фульвио Мартушчелло и Альберто Сирио 7 марта на кругом столе. Депутаты считают, что дотации для агропромышленной сферы, выделенные Верховной радой в 2017 году, слишком малочисленны и несправедливо распределены.
Так, в 2017 году Киев выделил 4 млрд гривен ($150 млн) на дотации агропромышленному сектору. Евродепутаты считают, что сельское хозяйство на Украине — самая прибыльная сфера, ведущая экспортная отрасль, и дотации на нее должны выделяться в значительно большем объеме.
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Помимо этого, в ЕП отметили, что дотации на Украине выделяются неравномерно — 35% средств было выделено крупнейшему агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт».
«В украинском агросекторе десятки тысяч малых и средних фермерских предприятий, которые действительно остро нуждаются в помощи», — считает Сирио.
Он напомнил, что Еврокомиссия ранее инициировала выдачу Украине 1 млрд евро двумя равными траншами. Однако теперь судьба кредита под вопросом, поскольку украинские успехи в борьбе с коррупцией незначительны.
«Новые требования ЕС по выделению финансовой помощи Украине будут связаны, в том числе, с внедрением реальных инструментов борьбы с коррупцией», — сказал Мартушчелло.
Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) отказался предоставлять Украине очередной транш, потому что Киев так и не создал антикоррупционный суд.
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