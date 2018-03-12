В ЕС довольны ходом реформ на Украине

Киев, , 13:59 — REGNUM Власти Евросоюза высоко оценивают действия Киева по реформированию экономической сферы Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром правительства Украины Владимиром Гройсманом.

Европейский дипломат также отметила, что ЕС продолжит оказывать поддержку украинским реформам.

«Касательно процесса реформ. Очень много было сделано, и ЕС в этом отношении полностью на вашей стороне», — цитирует слова Могерини телеканал «112 Украина».

По её словам, Евросоюз будет предоставлять Киеву «полную поддержку» и собирается продолжить совместную с Киевом работу «для укрепления отношений ЕС и Украины».

«Первое чёткое сообщение, с которым я приехала на Украину, — это сообщение поддержки для Украины», — добавила представитель Евросоюза.

Напомним, ранее Могерини заявила что Киеву следует удвоить усилия по борьбе с коррупцией в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.

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В частности, по её словам, это касается принятия украинской стороной закона о создании независимого и эффективного высшего антикоррупционного суда.

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