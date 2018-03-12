Бывший президент Франции призвал остановить бойню в Сирии

Париж, , 13:56 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал 12 марта остановить «бойню» в сирийских Восточной Гуте и Африне.

С таким заявлением бывший глава Елисейского дворца выступил на своей странице в Twitter.

«Прекратите бойню в Сирии», — подчеркнул он.

«Самолеты, которые бомбят мирных жителей в Гуте, а также те, которые действуют надАфрином, не должны больше летать над этими зонами», — добавил он.

К своему сообщению бывший президент, ставший под конец своего пятилетнего срока одним из самых непопулярных глав республики, также добавил ссылку на свое интервью изданию Le Monde.

В нем он выразил солидарность с сирийскими курдами, которые сыграли значительную роль в освобождении города Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также подчеркнул, что чувствует на себе ответственность за происходящее в пригороде Дамаска. По его словам, несмотря на заключенное в 2013 году соглашение о вывозе и уничтожении химического оружия, президент Сирии Башар Асад оставил его в Сирии и продолжает его использовать.