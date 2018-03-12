«Греки, прочь!»: Македонцы продолжают протестовать против смены названия

Скопье, , 13:51 — REGNUM В Македонии продолжаются акции протеста с требованием отказаться от переговоров с Грецией по вопросу о смене официального именования страны. На очередную акцию в македонской столице Скопье вышли тысячи человек.

Протестующие прошли шествием с государственными флагами и транспарантами, содержащими всё более радикальные лозунги: «Греки и понтийцы — прочь от Македонии», «Македония для македонцев», «Греки — это турки-христиане».

По сообщениям местных СМИ, участники акции также в очередной раз сожгли греческий флаг.

Протестующие требуют прекратить переговоры между Скопье и Афинами, проходящие при посредничестве спецпредставителя ООН Мэтью Нимица. Они также обратились к Генеральной ассамблее ООН с призывом принять резолюцию, гарантирующую Македонии вступление в международные организации под её нынешним конституционным названием.

К протестам присоединяются и представители македонской диаспоры за рубежом. Акции в поддержку протестующих в Скопье прошли в Австралии, Новой Зеландии, США, Великобритании, Швеции, Нидерландах и других странах.

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Продолжающиеся переговоры между Скопье и Афинами пока не принесли никакого результата. Со стороны ООН предложено пять вариантов нового названия для бывшей югославской республики: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Вардарская Македония, Республика Верхняя Македония и Республика Македония (Скопье).

В Греции националисты также выступают против переговоров с Македонией. Причём, как показал опрос, проведённый недавно исследовательским агентством «Марк» для греческой газеты Proto Thema, такая позиция поддерживается большинством населения страны. Согласно исследованию, 68% греков не хотят, чтобы слово «Македония» присутствовало в новом наименовании бывшей югославской республики, и только 23,6% готовы принять такой вариант.

Смена названия необходима Македонии для реализации объявленного властями курса на вступление в НАТО и Европейский союз. Афины блокируют присоединение Македонии к международным организациям под её нынешним названием, опасаясь территориальных претензий со стороны Скопье.

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После заключения соглашения с Грецией правительство Македонии намерено внести на национальный референдум вопрос о новом именовании. В то же время спрашивать мнение населения по вопросу вступления в НАТО власти республики не планируют, заявляя, что «нигде в мире нет столь высокого уровня поддержки НАТО, как в Македонии».

В подтверждение этим заявлениям в начале марта были представлены результаты опроса, проведённого Международным институтом ближневосточных и балканских исследований в Любляне (IFIMES) во главе с бывшим политическим директором Белого дома Крейгом Смитом. Из опубликованных данных следует, что 63% граждан Македонии поддерживает усилия правительства во главе с Зораном Заевым по урегулированию спора с Грецией, 41% против 33% македонцев считает соседнюю Грецию дружественной страной, 71% — поддерживает вступление страны в НАТО и 83% — вступление в Европейский союз.

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