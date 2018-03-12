США напрасно потратили деньги на создание системы ПРО – депутат Железняк

Москва, , 13:41 — REGNUM Российские военные точно знают, где находятся стратегические подводные лодки США, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление председателя Стратегического командования вооруженных сил США, сказавшего, что России неизвестно, где находятся субмарины США, вооружённые ядерным оружием.

«Мы точно знаем, где находятся стратегические подводные лодки США, — заверил Железняк. — Во всех частях Мирового океана. Наши системы обнаружения самые совершенные в мире».

При этом депутат назвал сказанное американским генералом реакцией со стороны тех политиков и военных, которые зарабатывают на военных бюджетах.

«Достаточно серьёзная часть политиков говорит, что с РФ нельзя разговаривать с позиции силы, — заявил Железняк. — Президент РФ сказал, что мы готовы к переговорам. Мы всегда готовы к переговорам и считаем их более разумной политикой, чем противостояние. Но Америка не хочет противостояния. Она хочет подавления и чтобы все склонили головы. Но РФ, которая никогда головы не склонит, и мы этими системами (новыми образцами вооружения, которые продемонстрировал президент РФ в рамках своего послания Федеральному собранию — прим. ИА REGNUM ) показываем, что мы всегда находим гораздо более эффективный, экономичный ответ на любые системы, которые пытаются развивать США».

Также Железняк подчеркнул, что Россия, заявив о новых образцах ракетного вооружения, показала, что деньги, которые США вкладывали в развитие системы ПРО, были потрачены впустую.

Напомним, что поводом для беседы на эту тему стало заявление председателя Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джона Хайтена, который выступил в Вашингтоне на заседании комитета Палаты представителей по вооружённым силам. Военный прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и заверил членов комитета, что Вооружённые силы США готовы ко всем имеющимся угрозам.

Хайтен признал, что РФ сможет организовать массированную атаку на США, но, по его мнению, Москва не может предложить ничего такого, на что в США не смогли бы найти ответа.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдём по этому пути», — сказал Хайтен.

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