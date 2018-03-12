«Избави нас, Господи, от войны и плохой журналистики!»

Станислав Стремидловский, , 13:37 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 5 — 11 марта 2018 года стали: папа Франциск перевернул иерархическую пирамиду; внешняя задолженность есть непосильное бремя для бедных стран; Всемирный совет церквей обвинили в «односторонней партийности»; между Католической церковью и итальянским государством ожидается долгий конфликт; китайские епископы стремятся к общению с Римом и Пекином и другое.

Папа Римский Франциск перевернул иерархическую пирамиду. Так, сообщает Radio Vaticana (Ватикан), оценил понтификат нынешнего главы Католической церкви префект Конгрегации вероучения монсеньор Франсиско Ладариа Феррер. «Разумеется, для меня, священника, видеть папу, столь близкого к людям, столь близкого к народу Божьему, папу с таким в высшей степени пастырским лицом, для всех нас — это приглашение тоже почувствовать себя пастырями Народа Божия, — отметил префект. — Папа много раз говорил, что пастыри должны пахнуть овцами, и это очень помогает почувствовать себя ближе к народу Божию, ведь мы служим ему. Папа говорит: есть пирамида, основа которой — все люди, потом идут некоторые, но эти некоторые служат многим, а не наоборот. Это перевернутая пирамида! Мне кажется, что эта его идея прекрасна, думаю, что она может всем нам помочь, если мы воспримем ее всерьез, чтобы наше служение было в высшей степени пастырским».

Внешняя задолженность — это непосильное бремя для бедных стран. Об этом заявил архиепископ Иван Юркович, представляющий Святой престол в Женевском отделении ООН. Выступая на 37-й сессии Совета по правам человека, он призвал международное сообщество к прозрачной и ответственной политике, поддерживающей тех, кто должен восстанавливать свою экономику. Юркович привел примеры из недавнего прошлого, упомянув о кризисе в Греции и ранее в Аргентине, до сих пор пытающейся справиться с последствиями спекуляции «фондов-стервятников». Архиепископ напомнил о словах папы Франциска, который в 2015 году призвал международные финансовые организации не пренебрегать устойчивым развитием задолжавших стран, избегая «удушающего подчинения этих стран кредитным системам, которые не ведут к прогрессу, а подчиняют народы механизмам роста бедности, социальной исключенности и зависимости». Необходимо продвигать политику, охарактеризованную прозрачностью государственного бюджета, и укреплять стратегию борьбы с уклонением от налогов и коррупцией. Всемирный кризис, из которого человечество с большим трудом пытается выйти, подчеркнул монсеньор, свидетельствует о «глубокой структуральной халатности в сфере прав человека», поскольку она лишает поддержки самые незащищенные категории. «Финансовые отношения, усугубляющие неравенство и не продвигающие конвергенцию дохода, противоречат правовому порядку», — отметил архиепископ и выразил от имени Святого престола надежду на то, что усилия Генеральной Ассамблеи ООН по улучшению реструктуризации долга приведут к созданию «ответственной и прозрачной» финансовой системы.

Сирийские монахини-траппистки обвинили западные державы и ангажированные СМИ в «подпитке» пропаганды войны. Они направили письмо в редакцию AsiaNews (Рим, Италия). Они возмущены узкопартийной журналистикой и говорят: «У нас, живущих в Сирии измученных людей, вызывает отвращение это всемирное осуждение, направленное против тех, кто защищает свою жизнь и свою землю». Сестры рассказывают о посещениях Дамаска, на который боевики сбрасывают бомбы, где дети бояться ходить в школы и не могут спать по ночам из страха перед террористами. Монахини спрашивают: почему же никто не возмутился, почему не было ни гуманитарных, ни других призывов в защиту невинных людей? Почему только тогда, когда сирийское правительство вмешалось, за что ему благодарны сирийские граждане, появилось возмущение ужасами войны? Конечно, бомбы сирийской армии падают и на головы мирных жителей. Но нужно называть вещи своими именами. И нельзя путать тех, кто нападает, с теми, кто защищается. Атаки на контролируемые правительством районы Дамаска начались из Восточной Гуты. Это в Восточной Гуте мирных жителей, которые не поддержали джихадистов, посадили в железные клетки и выставили в качестве живого щита. Откуда эта слепота со стороны Запада? Как можно быть такими односторонними тем, кто информирует общественность, даже в церковном контексте? Война — это плохо, это не нужно объяснять сирийскому народу. Но нельзя молчать о тех, кто на самом деле хочет войны, молчать о правительствах, которые направили свое оружие и разведку в Сирию, о наемниках, которым умышленно разрешили въехать в страну. Какова реальная альтернатива, которую Запад предлагает Сирии? ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Шариат? Во имя свободы и демократии сирийского народа? Те, кто говорят о «корыстной заинтересованности» сирийских Церквей в президенте Башаре Асаде, демонстрируют свое незнание Сирии, того, что на этой земле христиане и мусульмане живут вместе. «Так что избави нас, Господи, от войны и плохой журналистики», — молятся сирийские монахини-траппистки.

Глава Сиро-яковитской православной церкви патриарх Игнатий Ефрем II обвиняет Всемирный совет церквей (ВСЦ) в «односторонней партийности», пишет KATHPRESS (Вена, Австрия) и задается вопросом: «Почему никто не говорит о гражданских, в том числе многих детях, убитых в Дамаске джихадистами?». Патриарх упоминает заявление ВСЦ от 26 февраля, в которой говорится о «бомбежке Восточной Гуты», что привело к гибели мирных людей, включая детей. Игнатий Ефрем II был «потрясен» тем, что в заявлении ничего не говорится о «том, что сотни мирных людей, среди них много детей, погибли под минометными и ракетными снарядами, прилетевшими на них из Восточной Гуты». Обращаясь к Всемирному совету церквей, он подчеркнул, что у того не хватает информации о происходящей в Сирии, а также точности и объективности. Церкви в Сирии готовы свидетельствовать о Христе и служить в христианском духе для всех сирийцев, несмотря на каждодневные опасности, говорит патриарх. Но, по его словам, ВСЦ «равнодушен» к голосам Церквей в Сирии.

Страна четко разделена на две части, комментирует итоги парламентских выборов в Италии L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В южных регионах побеждает «Движение 5 звезд». Север находится в руках «Лиги Севера». Демократическая партия и ее союзники в центральных регионах, которые когда-то составляли цитадель левоцентристского альянса, сохраняют свое первенство только в Тоскане и теряют ее в Эмилии-Романье и Умбрии. Анализ показывает, что голоса демократов достались главным образом «Движению 5 звезд», а «Лига Севера» отняла избирателей у партии «Вперед, Италия». Прирост «Лига Севера» получила в регионах, где высок уровень иностранцев, в то время как прирост «Движения 5 звезд» связан с провинциями с самым высоким уровнем безработицы. Иначе говоря, работа и миграция являются самыми главными проблемами для политической повестки Италии.

«Движение 5 звезд» стучится в двери власти, но у него сложная задача — нужно найти союзника для формирования правящей коалиции, предполагает La Croix (Париж, Франция). Аналитики считают, что движение пытается обращаться ко всем итальянцам сразу — и правым, и левым. Возможен ли в этой ситуации для «Движения 5 звезд» альянс с крайне правым, настроенным против мигрантов и евроскептиком Маттео Сальвини из «Лиги Севера»? Один из лидеров «Движения 5 звезд» Луиджи ди Майо говорит, что готов «обсудить со всеми политическими силами» темы своей программы: бедность, иммиграция и безопасность, занятость и развитие. Но Сальвини со своей стороны заверил, что он будет общаться «со всеми», исключая «Движение 5 звезд». По мнению эксперта Джереми Дуссона, «альянс с крайне правым был бы для «Движения 5 звезд» политическим самоубийством и поездкой в один конец». Избиратели этой силы не такие евроскептики, как избиратели «Лиги Севера», хотя и критично относятся к Европейскому союзу. Каким будет будущая правящая коалиция, станет известно не раньше выборов председателей обеих палат итальянского парламента, которые пройдут 23 марта. Только тогда президент Италии Серджо Маттарелла начнет политические консультации по вопросу формирования правительства.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) прогнозирует «длительный конфликт» между Католической церковью и итальянским государством. Партии, которые поддерживают позицию Ватикана по вопросам миграции, проиграли выборы в Италии. Ватикан через государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина намекнул о своей обеспокоенности итогами выборов. Кардинал присутствовал на конференции по миграции, где он дал знать, что Ватикан понял: результаты избирательной выборов показывают, что Святой престол должен будет продолжить работу по информированию о достоинстве и правах мигрантов. Италия страдает от нищеты. Наряду с прекрасными районами в городах встречаются страшные трущобы. Их жители слушают, как Церковь и государство продолжают говорить о правах иммигрантов. А что насчет бедных, которые уже живут в стране? Сейчас необходимо осознать, что Церковь, говоря о беженцах, похоже, занимает позицию, которая, кажется, наносит ущерб малоимущим. Существует противоречие между отстаиванием интересов бедных и отстаиванием прав мигрантов. Следует иметь в виду и то, что беженцы в основном прибывают нелегально, ввозятся преступными группировками. Это хорошая новость для преступных группировок, которые доминируют в большей части Южной Италии, но очень плохая для остальных, которые считают, что не может быть экономического прогресса без верховенства закона. В Ватикане должны прислушаться к избирателям, многие из которых хорошие католики и не должны подвергаться критике со стороны их пастырей за то, будто они невежественны или расисты. Но если Церковь действительно хочет удвоить свой вклад в решение проблемы миграции, на что намекают недавние слова кардинала Паролина, то можно ждать длительного периода конфликта между Церковью и итальянским государством.

Почему китайские епископы стремятся к общению с Римом и Пекином, разбирался National Catholic Register (Айрондэйл, США). Издание побеседовало с монсеньором Энтони Фигейредо, консультантом Ватикана, часто бывающим в Китае. По его словам, епископы, назначенные Католической патриотической ассоциацией Китая (КПАК), но чьи хиротонии не признаны Ватиканом, понимают, что существует необходимость в открытости для внешнего мира. В частности это означает объединение с Римом. Отсюда вопрос о примирении «подпольной Церкви» и одобренной китайским правительством КПАК. По мнению монсеньора Энтони, сотрудничества между двумя формациями католиков больше, чем может показаться. Одна из проблем в Китае заключается в том, что речь идет о 1,4 млрд человек. Огромная страна с точки зрения управления и организации, при этом то, что происходит в одном регионе, может быть прямо противоположным в другом. Например, в части преследования верующих и разрушения храмов. Очень трудно понять, кто на самом деле ведет церковную политику — то ли государственное управление по делам религий, то ли власти провинций, и кто имеет последнее слово. В некоторых регионах кресты были сбиты местным правительством, но обвиняют власти КНР в целом. Пекин, судя по всему, настроен двигаться дальше, как и Ватикан. Но трудности с «подпольной Церковью» в ряде провинций, видимо, сохранятся.

О том, как на китайских христианах отразится решение, позволяющее председателю КНР Си Цзиньпину оставаться у власти после 2023 года, рассуждает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Издание напоминает, что Цзиньпин, который вступил в должность в марте 2013 года, курировал общегосударственную кампанию по сносу церквей и снятию более 1000 крестов в течение своего первого пятилетнего срока. «При нем уровень религиозной свободы в стране снизился», — говорит Бенедикт Роджерс, руководитель команды Христианской солидарности во всем мире (CSW) в Юго-Восточной Азии. В апреле 2016 года председатель КНР сказал лидерам Коммунистической партии, что они должны решительно защищаться от проникновения посредством зарубежных религиозных образов, и заявил, что религии в Китае должны «китаизироваться», приспособиться к китайскому пути. Одной из форм такой «китаизации» эксперты называют ограничение архитектуры храмов, что приводит к фактическому уменьшению их публичной видимости. Глядя в будущее, Цзиньпин и его коллеги сталкиваются с критическим выбором: признать свои ошибки и ослабить религиозный контроль или продолжить наращивать репрессии против сопротивления, которое может угрожать долгосрочной легитимности и стабильности режима? Их решение будет иметь решающее значение для определения конечной стоимости продолжающейся битвы за дух Китая.

Избирательный процесс в Ливане, который завершится 6 мая, должен гарантировать проведение свободных и независимых выборов и быть защищен от вмешательства со стороны «министерств, государственных учреждений или служб безопасности». Об этом информирует Agenzia Fides (Ватикан), заявили епископы Маронитской католической церкви на заседании под председательством патриарха Бешары Раи. Владыки подчеркнули трудности, с которыми сталкиваются многие ливанцы, пытаясь понять нюансы закона о выборах. В первый раз в истории Ливана выборы будут проведены на основе пропорциональной системы голосования, что многими наблюдателями было расценено в свое время как политическая победа шиитского движения «Хезболла».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.