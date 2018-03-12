Тиллерсон досрочно завершит свой визит по Африке из-за срочных дел

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон досрочно завершит свой визит по странам Африки и направляется в Вашингтон, заявили 12 марта сопровождающие его дипломаты, сообщает британское агентство Reuters.

По их словам, визит сокращен с тем, чтобы бывший исполнительный директор нефтедобывающей компании ExxonMobil мог вернуться в Вашингтон уже к утру 13 марта. Они подчеркнули, что решение связано с появлением срочных дел в США.

Так, предполагалось, что после посещения 12 марта Чада и Нигерии Тиллерсонпроведет ночь в нигерийской столице Абуджа. Тем не менее в рамках нового плана Тиллерсон направится в Вашингтон, проведя в столице Нигерии лишь несколько часов.

Напомним, ранее, 10 марта, ряд запланированных в рамках визита Тиллерсона по странам Африки странам мероприятий пришлось отменить и перенести ввиду плохого самочувствия. Во время его визита произошла серия важных внешнеполитических событий, одно из которых — приглашение к переговорам президента США Дональда Трампа со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына.