Победитель «Лидеров России» поделился впечатлениями от нового назначения

Москва, , 13:31 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов считает новое назначение на должность начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике большой честью. При этом Лысов признался, что это предложение стало для него полной неожиданностью, но он ему очень рад.

Читайте также: «Лидеры России» получают предложения о работе

Ещё один новый назначенец — финалист конкурса Антон Сериков также не ожидал получить место начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике, пишет РИА «Новости».

Ранее по теме: Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ЮФО

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап конкурсе «Лидеры России», направленного на выявление сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, стартовал в октябре 2017 года. Всего поступило почти 200 тысяч заявок. До полуфиналов из 89 тысяч допущенных участников дошёл 2691 человек. По итогам конкурса, финал которого состоялся 7−11 февраля 2018 года в Парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи, 300 финалистов получили образовательные гранты размером до 1 млн рублей. В программу наставничества вошли 140 участников: 103 победителя и 37 финалистов.

Читайте также: Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ПФО

Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из регионов ЦФО

14 участников конкурса «Лидеры России» уже получили новые назначения и значительные повышения по службе. Так, победитель конкурса Алексей Горпинченко был назначен заместителем главы администрации города Новый Уренгой по экономике. Финалист Сергей Тугушев из Королева занял пост заместителя руководителя Общественной палаты Московской области. Наталья Борщук стала заместителем представителя губернатора Калининградской области при правительстве РФ. Финалистка Наталья Тарновская из Ставрополя возглавила пресс-центр образовательного центра «Сириус».

12 марта 2018 года состоялись новые назначения участников конкурса «Лидеры России» на высокие должности в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Общее количество кадровых решений на сегодня достигло 45. Так, принято решение о назначении Антона Серикова и Алексея Лысова в администрацию президента РФ. В настоящее время они проходят оформление документов.

Добавим, что Антон Сериков родился в 1980 году, окончил Ростовский государственный университет, до назначения руководил Институтом социологии и регионоведения Южного федерального университета. Алексей Лысов окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Вологодской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России»