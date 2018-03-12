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Глава МВД Словакии ушел в отставку после массовых акций протеста

Политика

Он назвал свой шаг важным для сохранения стабильности страны

Братислава, 12 марта 2018, 13:17 — REGNUM  Глава МВД Словакии Роберт Калиняк ушел 12 марта в отставку после массовых акций протеста, связанных с убийством журналиста Яна Куцяка, сообщает британское агентство Reuters.

«Это важно для сохранения стабильности, поэтому я принял решение уйти с поста заместителя премьер-министра страны и главы МВД», — заявил он.

Напомним, 9 марта в Братиславе и других городах Словакии состоялся ряд акций протеста, в которых приняли участие, по некоторым оценкам, более 50 тыс. человек. Протестующие требовали правительства отставки правительства Роберта Фицо.

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Протесты в Словакии

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