Казахстанский «БТА Банк» отзывает иск на $75 млн против Киргизии

Бишкек, , 13:08 — REGNUM Киргизстанское правительство и казахстанский «БТА Банк» смогли договориться о мирном урегулировании спора по иску о незаконном, по мнению казахской стороны, аресте имущества банка в Киргизии. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что руководство «БТА Банка» согласилось отозвать иск на $75 млн (4,26 млрд рублей). При этом киргизская сторона ничего не должна будет выплачивать банку взамен.

«Согласно условиям мирового соглашения, «БТА Банк» также обязался приобрести по рыночной цене у фонда по управлению госимуществом Киргизии 7,7% акций своего дочернего банка, в настоящее время находящиеся в собственности ФУГИ», — уточняют в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в 2009 году лица, приближенные к семье президента Киргизии Курманбека Бакиева, при содействии коррумпированных чиновников реализовали схему, в результате которой суд наложил на имущество киргизстанского представительства «БТА Банка» арест и обязал взыскать с этой финансовой организации £34 млн (2,68 млрд рублей по текущему курсу).

После «Апрельской революции» 2010 года, в результате которой Курманбек Бакиев был свергнут и бежал из страны, новые власти Киргизии начали расследовать дело о мошенничестве и попытке рейдерского захвата «БТА Банка».

В 2011 году «БТА Банк» предъявил к правительству Киргизии иск в международный инвестиционный арбитраж, администрируемый арбитражным судом в Гааге о незаконной экспроприации 71% акций истца в дочернем банке.