Депутат Госдумы РФ назвал тех, кто не хочет объединения Украины

Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект «О прощении» закладывает ритуал унижения личности, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующую инициативу бывшего украинского депутата.

«Приходится с горечью констатировать, что в Верховной Раде очень много американских агентов, которые прилагают максимум усилий, чтобы объединение народа Украины никогда не произошло, — заявил депутат. — Сначала ставят на колени «Беркут», а теперь пытаются поставить на колени народ, который ни в чём не виноват, но почему-то должен в очередной раз унизиться, чтобы его кто-то за что-то простил. Я надеюсь, что, во-первых, эта инициатива не будет принята, а во-вторых, что она никогда не понадобится. Человек, который является патриотом своего отечества, не должен предлагать инициативу, которая изначально закладывает ритуал унижения личности».

Напомним, что так называемый законопроект «О прощении» предложил бывший депутат украинской Верховной Рады Андрей Сенченко. По его мнению жители, Крыма и Донбасса должны пройти процедуру своеобразного раскаяния, после чего их можно будет «простить», но лишить при этом некоторых гражданских прав вроде права работать в государственных органах или участвовать в выборах. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал этот законопроект хамским и оскорбительным.

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Отметим также, что 18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому его территория объявляется «временно оккупированной» и в её пределах «незаконные вооружённые формирования и оккупационная администрация установили и осуществляют общий контроль». Россия же названа «агрессором». По мнения ряда экспертов, данный документ фактически перечеркивает Минские соглашения и предваряет новый виток напряженности на Юго-Востоке Украины.

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