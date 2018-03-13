Условие Хрущева по сдаче Курил шокировало японцев

Южно-Сахалинск, , 05:12 — REGNUM Обсуждение по вопросам взаимоотношений РФ и Японии вместе с темой Курил интенсивно присутствуют в информационном пространстве. Помимо прочих предположений, имеет место идея о том, что лидер России пытается оторвать Японию от США и сблизить ее, соответственно, с Россией. Исторически известна такая попытка, предпринятая в ХХ веке Никитой Хрущевым. О том, как хрущевская инициатива принесла больше вреда, чем пользы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Присущая Хрущеву своевольная манера принятия решений отразилась во включении в совместную советско-японскую декларацию 1956 года по его настоянию согласия на передачу Японии входивших в состав СССР островов Хабомаи и Шикотан. Считая, что такой жест сможет решить проблему заключения мирного договора между СССР и Японией, Хрущев «не заметил», что тем самым закладывает мину под международно-правовую основу Ялтинских и Потсдамских договоренностей. Мало того, такой шаг мог бы стать угрозой для Сан-Франциского мирного договора, фиксирующего отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов.

К счастью, продвинуться на этом пути помешала позиция японцев, заявивших, что о готовности забрать Хабомаи и Шикотан «немедленно, не связывая это с другими вопросами». То есть Япония хотела получить приз на ровном месте, не делая никаких шагов ни по мирному договору, ни по прочим соглашениям с СССР. В ответ на это Хрущев выдвинул требование, которое, вероятно, и предполагалось как основное. Сравнив положение СССР и США по отношению к Японии, Хрущев попытался сопоставить Хабомаи и Шикотан с оккупированной американцами Окинавой. И согласился продолжать переговоры в случае, если американцы вернут Японии оккупированные исконные японские территории. Реакцию представителей Японии на это заявление иначе, как шоковой назвать было нельзя. Возглавлявший японскую делегацию министр рыболовства, сельского и лесного хозяйства Итиро Коно высказал настоятельную просьбу удалить из представленного советской стороной проекта упоминание об Окинаве.

Читайте подробности: Хрущевский план: Сдать Курилы, чтобы убрать американцев с Окинавы

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