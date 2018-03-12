Гройсман: Украина – демократическая, цивилизованная страна

Киев, , 13:00 — REGNUM Украина «не дает оценок» судебным решениям Стокгольмского арбитража по делу между «Нафтогазом» и «Газпромом», заявил премьер-министр Украины ВладимирГройсман в ходе встречи с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, сообщает 12 марта «Укринформ».

По его словам, Украина является «демократической цивилизованной» страной, а поэтому она якобы никак не оценивает решение Стокгольмского арбитражного суда, а «просто требует» от России выполнения судебных решений.

«Мы как демократическая, цивилизованная страна не даём оценок [решению] суда», — сказал Гройсман.

Читайте также: Гройсман велел правительству активизировать выбивание денег с «Газпрома»

Напомним, президент «не дающей оценок» Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Россия «пытается в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж». Таким образом, Порошенко прокомментировал заявление «Газпрома» о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом».

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявляла, что никаких перебоев в странах ЕС с российским транзитным газом нет. В свою очередь, Украина стала «шантажировать» «Газпром» арестом его активов за рубежом. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович также отметил, что комиссия уже пытается обсудить этот вопрос с украинской стороной.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак и замглавы ЕК обсудили намерение Украины арестовать активы «Газпрома»