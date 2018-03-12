В Ленобласти более 54 тыс. человек будут голосовать не по месту регистрации

Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM За период с 31 января по 11 марта 2018 года более 54 тысяч жителей Ленинградской области подали заявления о включении их в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в избирательной комиссии Ленобласти.

При этом 19 315 заявлений подано в многофункциональных центрах Ленинградской области, 29 284 — в пунктах приема заявлений участковых избирательных комиссий, 5668 — в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий. Пока нет окончательных данных о количестве избирателей, подавших соответствующее заявление через портал «Госуслуги».

Чтобы в день голосования на выборах президента России 18 марта проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации, можно еще сегодня, 12 марта, подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или пункты приема заявлений любой территориальной или участковой избирательной комиссии.

«Если избиратель не подал заявление до 12 марта через портал госуслуг, МФЦ или через пункты приема заявлений территориальных или участковых избирательных комиссий, то он может с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта (суббота) оформить специальное заявление, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации», — разъяснили в Леноблизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге около 235 тыс. граждан в Петербурге подали заявления о желании проголосовать на президентских выборах по месту фактического нахождения, а не регистрации.

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Добавим, что в 2012 году на выборах президента РФ в Ленинградской области было зарегистрировано 1 млн 281 тыс. 947 избирателей. Явка на выборах тогда составила в Ленобласти 63,30%. За Владимира Путина проголосовали 501 тыс. 893 гражданина, или 61,90% от числа участников голосования. Далее голоса распределились следующим образом: Геннадий Зюганов — 114 951 голосов (14,18%), Михаил Прохоров — 80 874 голоса (9,98%), Владимир Жириновский — 54 857 голосов (6,77%) и Сергей Миронов — 47 518 голосов (5,86%).