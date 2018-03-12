Amnesty International : власти Мьянмы строят военные базы в штате Ракхайн

Нейпьидо, , 12:54 — REGNUM Правозащитники из организации Amnesty International заявили, что власти Мьянмы строят военные базы в разрушенных деревнях рохинджа, сообщает 12 марта Anadolu.

В новом докладе относительно кризиса в мятежном штате Ракхайн, правозащитники делают упор на то, что военные планируют перестроить бывшие поселения рохинджа в целях недопущения возвращения представителей народности домой.

«Новые дороги и строения строятся в местах сожженных деревень, что уменьшает вероятность возвращения сюда рохинджа», — подчеркивается в докладе Amnesty International.

Кроме того, правозащитники обеспокоены постоянным увеличением военного присутствия в регионе.

«Все это отдаляет перспективу безопасного возвращения беженцев в свои дома», — резюмируется в докладе.

Напомним, в результате конфликта между вооруженными силами Мьянмы и террористами, в мятежном штате Ракхайн сложилась сложная ситуация, которая привела к тому, что порядка 700 тыс. человек были вынуждены покинуть страну и переселиться в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Бангладеш требует отвести армию Мьянмы от границ