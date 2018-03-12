ЕС продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ

Брюссель, , 12:41 — REGNUM Европейский союз (ЕС) продлил еще на 6 месяцев ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«12 марта 2018 г. Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или уряжающими территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 г, — говорится в сообщении. — Меры заключаются в заморозке активов и ограничении передвижения».

Таким образом, в отношении 150 физических и 38 юридических лиц по-прежнему будут действовать ограничительные меры.

Отметим, что срок прежнего политического решения об ограничениях в отношении России истекал 15 марта 2018 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели ограничительные меры против Москвы на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сначала под санкции Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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