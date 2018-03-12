Оскорбительный и хамский — политолог про закон «О прощении»

Москва, , 12:37 — REGNUM Законопроект «О прощении» лишь внешне направлен на то, чтобы улучшить взаимоотношения между русскими и украинцами, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Об этом он заявил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законодательную инициативу бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко.

«Законопроект принят не будет, поскольку любые меры, которые украинские законодатели предпримут для того, чтобы как-то улучшить взаимоотношения, будут восприниматься в штыки, — заявил политолог. — Тем не менее этот законопроект лишь внешне направлен на то, чтобы улучшить наши взаимоотношения. На самом деле это оскорбительный и хамский законопроект, который уже прозвали «законопроектом Ахеджаковой» — русские должны платить и каяться за всё. Однако даже в этом формате нацистская хунта его не примет. Этот законопроект предполагает позитивное отношение к русским, хотя бы к тем, которые извинились».

Как подчеркнул Данилин законопроект «О прощении» не найдёт поддержки в украинском обществе.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, предоставляющий жителям Крыма и Донбасса сомнительное счастье извиниться перед киевским режимом, раскаяться и признать свою вину. Те, кто согласится на подобное, будет поражён в некоторых гражданских правах и лишится на определенный срок права участвовать в выборах и работать в органах государственной власти.

Бывший украинский парламентарий великодушно отметил, что процедура данного «прощения» будет доступна только жителям Донбасса и Крыма, так как они «оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды».

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что предложенная норма не будет способствовать улучшению ситуации на Украине и «однозначно усугубляет» её.