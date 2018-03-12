Законопроект «О прощении» — «подрывной для Киева»

Москва, , 11:45 — REGNUM Идиотским назвали в Госдуме законопроект «О прощении», в котором жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева.

Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко сообщил о подготовке законопроекта «О прощении», которым жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева. Для тех, кто согласится «попросить прощения» предусмотрено «альтернативное наказание», включающее в себя ограничение в гражданских правах, запрет на работу в органах власти и участие в выборах за действия в поддержку российской стороны.

В Госдуме инициативу раскритиковали.

«Законопроект настолько идиотский, насколько и подрывной для Киева. Как известно, вежливые люди говорят: «Прошу прощения» перед тем, как сделать что-нибудь очень решительное. В Киеве забыли уже про вежливых людей Русской весны в Крыму? Можем вежливо напомнить;)», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Просьб о прощении за «содеянное» перед Украиной Киев от жителей Крыма и Донбасса будет ждать ещё долго, потому что извиняться этим гражданам не за что, их вины в происходящем нет. Такое мнение высказал ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек(«Единая Россия»).

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