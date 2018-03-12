Более 230 тыс. человек в Петербурге захотели голосовать не по «прописке»

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Около 235 тыс. граждан в Петербурге подали заявления о желании проголосовать на президентских выборах по месту фактического нахождения, то есть, не на том избирательном участке, где они зарегистрированы. Такие данные предоставил 12 марта глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Панкевича, в Петербурге такие заявления принимали в 45 пунктах при Территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и в 1 тыс. 880 пунктах при участковых избирательных комиссиях (УИК). Кроме того, заявление можно было подать через многофункциональные центры «Мои документы» и портал государственных услуг.

В итоге, к 7 марта порталом воспользовались 87 тыс. человек, а остальными способами — почти 148 тыс. человек. Те, кто не успели этого сделать, все еще могут оформить специальное заявление с 13 марта, посетив лично УИК по месту своей регистрации. Это можно сделать вплоть до 14:00 17 марта.

Всего, по словам Панкевича, в Петербурге на начало 2018 года было зарегистрировано более 3 млн 817 тыс. избирателей. Заметим, это меньше показателя марта 2012 года, когда количество зарегистрированных избирателей на выборах президента в Петербурге достигало 3 млн 849 тыс. 426 человек. Тогда явка на выборах составила 62,27%.

В Северной столице создали 51 избирательный участок в местах временного пребывания граждан, три из них расположены в следственных изоляторах, 44 — в медицинских учреждениях, один организован для бездомных, еще по одному — в аэропорту «Пулково», на Ладожском и Витебском вокзалах. На данный момент 162 избирателя, приписанных в Санкт-Петербургу, уже проголосовали досрочно на полярных станциях и судах.

В Горизбирком поступило 115 обращений по вопросам организации и проведения кампании, в том числе пять жалоб на неточность данных в списках избирателей.

«Из них три жалобы частично подтвердились, данные были исправлены в списках, две не подтвердились. Мы отслеживали жалобы о предполагаемых нарушениях на сайте «Голос». Туда поступило 35 обращений, из них 21 как нарушения не подтвердились, три находились в ведении Ленобласти. По 11-ти обращениям проводится проверка. В основном, это были сообщения о так называемом принуждении для включения в список избирателей по месту нахождения», — сказал Панкевич.

Горизбирком Петербурга организовал горячую линию по грядущих выборах, на которую поступило около 500 звонков, как правило, граждане интересовались возможностью проголосовать вне своей УИК по месту регистрации, а также условиями для голосования инвалидов.

Панкевич добавил, что к 2018 году в Петербурге удалось перенести большую часть избирательных участков на первые этажи, на вторых этажах находятся лишь 17% из них, или 319 помещений, там будут дежурить социальные работники, готовые помочь инвалидам и пожилым людям дойти до помещения для голосования.

Кроме того, к имеющимся 145 КОИБам в Петербурге добавились еще 352, это позволило оснастить «электронными урнами» 23% всех участков. Они будут работать в Колпинском, Красносельском, Кронштадском, Петродворцовом, Красногвардейском и Василеостровском районах.

Добавим, что в 2012 году в Санкт-Петербурге на выборах президента РФ вне помещений для голосования было выдано более 90 тыс. бюллетеней. Досрочного голосования тогда не было.

В 2012 году на выборах президента в Петербурге за Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 гражданина, что составило 58,77%. Далее голоса распределились следующим образом: Михаил Прохоров — 370 799 голосов (15,52%), Геннадий Зюганов — 311 937 голосов (13,06%), Сергей Миронов — 157 768 голосов (6,61%) и Владимир Жириновский — 110 979 голосов (4,65%).