«Ценное место за бесценок»: память о Победе в тисках коммерции

Чебоксары, , 03:21 — REGNUM Вслед за Московской набережной в Чебоксарах, которую благоустраивают за федеральный счет для дальнейшей передачи участков бизнесу, обсуждать особенности строительно-архитектурных подходов в столице Чувашии заставляет еще один проект. Чем оборачивается жажда наживы, пишет редактор ИА REGNUM Наталия Николаева.

Со смотровой площадки мемориального комплекса «Победа» открывается вид на Чебоксары и Волгу, сюда же приходят в День Победы почтить память павших героев. К этому святому месту все ближе подбираются высотки, чего стоило одно только возведение в 2016 году здания высотой в 23 этажа, которое изуродовало облик набережной и загородило вид на город со смотровой площадки. Высотка стала символом цинизма властей и бизнеса. Ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получило ООО «Речной фасад Чувашии», у которых один директор — Андрей Александров. Тем примечательнее слоган «Старко» из рекламных щитов: «Ценное место за бесценок».

Сейчас рядом возводится ещё один такой же небоскрёб, располагающий ещё ближе к воде и мемориальному парку. Мемориальный комплекс по сути берется в жилищно-строительную блокаду, новые высотки появились по обе стороны, чуть дальше тоже растут подбирающиеся ближе небоскребы.

«К сожалению, коммерческие аппетиты и амбиции берут верх, а те, кто управляет этими процессами, будет выжимать все сливки. Так как земля здесь дорогая и очень перспективная, то бизнесмены будут застраивать честными и нечестными путями, будет ползучая интервенция», — полагает Владислав Солдатов, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России».

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