Глава МИД Ирана прибыл с трехдневным визитом в Пакистан

Исламабад, , 11:39 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл в Пакистан с трехдневным официальным визитом, сообщает 12 марта Geo TV.

Глава иранского внешнеполитического ведомства был тепло встречен высокопоставленными чиновниками Пакистана, прибывшими в аэропорт Исламабада для приветствия Зарифа.

Министр иностранных дел Ирана возглавляет делегацию из 30 человек, которая примет участие в двухсторонних переговорах.

Во время встречи будут обсуждать вопросы связанные с торговлей, энергетикой, культурным обменом, также будут обсуждены и другие проблемы, представляющие взаимный интерес.

Ожидается, что Зариф проведет встречу с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном, а также премьер-министром страны Шахид Ханом Аббаси.

Напомним, отношения между Ираном и Пакистаном продолжают улучшаться, торговый оборот между странами увеличился на $1 млрд за прошлый год. Кроме того, обострение отношений между Исламабадом и Вашингтоном также является важным фактором сближения между державами.

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