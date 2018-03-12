36% граждан надеются на честные выборы президента России

Москва, , 11:29 — REGNUM По данным на 12 марта, 92% граждан знают, что 18 марта состоятся выборы президента России. Интерес к выборам проявляют 75% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

71% респондентов отметили, что предоставляемой информации о выборах достаточно, 47% уточнили, что подробная информация предоставляется о каждом из кандидатов.

Информацию о выборах президента в соцсетях черпают 56% граждан.

74% жителей России заявили, что точно придут на выборы, еще 9% — что скорее всего примут участие в голосовании.

36% надеются, что выборы пройдут честно, 42% предполагают незначительные нарушения. 15% считают, что результаты будут серьезно искажены.

Согласно опросу, за неделю до президентских выборов, отдать свой голос за Владимира Путина готовы 69% избирателей, за Павла Грудинина — 7%, за Владимира Жириновского — 5%, за Ксению Собчак — 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1%, за Максима Сурайкина — менее 1%.

Антирейтинг кандидатов возглавляет Ксения Собчак: 82% опрошенных заявляют, что не проголосуют за нее ни при каких обстоятельствах.

Согласно экспертному прогнозу, явка на выборы ожидается в коридоре 63−67%.

Опрос проведены в 2017—2018 гг. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году.

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Напомним, официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек:Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»),Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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