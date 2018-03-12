Понедельник, 12 Марта 2018 года
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На суде по делу Гайзера прозвучали признания: трансляция ИА REGNUM

Политика

Онлайн-трансляция ИА REGNUM

Москва, 12 марта 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

11:59

Остальные деньги шли на покупку различных подарков, регулярные и единоразовые выплаты крупным региональным чиновникам и силовикам — в том числе прокурору Коми, начальнику республиканского УФСБ и министру МВД республики. Из «неформального бюджета» выплаты также шли, например, председателю Контрольно-счетной палаты Михаилу Евдокимову и председателю Избирательной комиссии Коми Елене Шабаршиной (по делу которой в настоящее время идёт отдельный суд).

11:56

В прошлый раз в суде завершился допрос одного из ключевых свидетелей — экс-зампреда правительства Коми, бывшего «казначея» предполагаемой ОПС Константина Ромаданова, который пошёл на сделку со следствием. Он рассказал о том, что 80−90% «неформального бюджета» расходовались на избирательные кампании в регионе.

11:52

Среди ключевых эпизодов деятельности преступного общества — присвоение 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также получение 67 млн рублей в результате приобретения ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» 99,5% уставного капитала ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат».

11:51

Среди обвиняемых фигурируют заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Торлопов.

11:47

12 марта в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, которые, по данным следствия, во главе с зампредом правления ГК «Ренова» Александром Зарубиным создали организованное преступное сообщество (ОПС), занимавшееся присвоением активов доходных государственных предприятий и выводом средств в офшоры.

ИА REGNUM ведёт трансляцию из зала суда.

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«Дело Гайзера»

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