На суде по делу Гайзера прозвучали признания: трансляция ИА REGNUM

Москва, 12 марта 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
Остальные деньги шли на покупку различных подарков, регулярные и единоразовые выплаты крупным региональным чиновникам и силовикам — в том числе прокурору Коми, начальнику республиканского УФСБ и министру МВД республики. Из «неформального бюджета» выплаты также шли, например, председателю Контрольно-счетной палаты Михаилу Евдокимову и председателю Избирательной комиссии Коми Елене Шабаршиной (по делу которой в настоящее время идёт отдельный суд).
В прошлый раз в суде завершился допрос одного из ключевых свидетелей — экс-зампреда правительства Коми, бывшего «казначея» предполагаемой ОПС Константина Ромаданова, который пошёл на сделку со следствием. Он рассказал о том, что 80−90% «неформального бюджета» расходовались на избирательные кампании в регионе.
Среди ключевых эпизодов деятельности преступного общества — присвоение 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также получение 67 млн рублей в результате приобретения ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» 99,5% уставного капитала ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат».
Среди обвиняемых фигурируют заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Торлопов.
12 марта в Замоскворецком суде Москвы состоится очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, которые, по данным следствия, во главе с зампредом правления ГК «Ренова» Александром Зарубиным создали организованное преступное сообщество (ОПС), занимавшееся присвоением активов доходных государственных предприятий и выводом средств в офшоры.
ИА REGNUM ведёт трансляцию из зала суда.