На суде по делу Гайзера прозвучали признания: трансляция ИА REGNUM

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

11:59 Остальные деньги шли на покупку различных подарков, регулярные и единоразовые выплаты крупным региональным чиновникам и силовикам — в том числе прокурору Коми, начальнику республиканского УФСБ и министру МВД республики. Из «неформального бюджета» выплаты также шли, например, председателю Контрольно-счетной палаты Михаилу Евдокимову и председателю Избирательной комиссии Коми Елене Шабаршиной (по делу которой в настоящее время идёт отдельный суд).

11:56 В прошлый раз в суде завершился допрос одного из ключевых свидетелей — экс-зампреда правительства Коми, бывшего «казначея» предполагаемой ОПС Константина Ромаданова, который пошёл на сделку со следствием. Он рассказал о том, что 80−90% «неформального бюджета» расходовались на избирательные кампании в регионе.

11:52 Среди ключевых эпизодов деятельности преступного общества — присвоение 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также получение 67 млн рублей в результате приобретения ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» 99,5% уставного капитала ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат».

11:51 Среди обвиняемых фигурируют заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Торлопов.