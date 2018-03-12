Краснодар готовится к визиту Владимира Путина

Краснодар, , 11:25 — REGNUM Президента Владимира Путина ждут сегодня, 12 марта, в Краснодаре, сообщает ИА REGNUM. Глава государства посетит регион с рабочим визитом.

Согласно официальным данным пресс-службы главы государства, в программе визита президента в Краснодар — посещение Национального центра зерна имени П.П.Лукьяненко, который занимается разработками в области селекции зерновых культур, ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

Кроме того, Владимир Путин, как планируется, примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Форум открылся накануне, 11 марта, и собрал сельхозтоваропроизводителей со всей России — делегаты прибыли из 71 региона. В числе вопросов форума — развитие растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В работе первого дня форума принял участие глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Между тем, жители Краснодара в социальных сетях делятся наблюдениями за тем, как город готовят к визиту главы государства.

«На Красных Партизан всю рекламу завесили. Деревья подстригли. Отбойники моют», — пишут жители Краснодара в одной из групп в соцсети.

«Бордюры поверх грязи красили», — делится другой пользователь, правда, не уточняя место. Другой участник обсуждения добавляет, что на улице Алма-Атинской асфальт клали во время дождя, также связывая оперативный ремонт с приездом президента.

«Хорошо, что едет!!! Давно к нам не приезжал)))) Жаль только пробки будут 20-бальные».

Отметим, что в последний раз Владимир Путин приезжал с рабочим визитом в Краснодар в мае прошлого года. Тогда, как сообщали в соцсетях местные жители, долгострой, располагавшийся по маршруту следования президентского кортежа, затянули баннером.

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