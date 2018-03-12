Рамзан Кадыров сменил главу минспорта Чечни

Грозный, , 11:25 — REGNUM В Чечне назначен новый глава министерства по физической культуре и спорту. Должность главы ведомства получил Муса Ханариков, ранее занимавший пост главы Сунженского района, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе главы и правительства республики.

Ханариков сменил на этом посту Хасмагомеда Хизриева, назначенного главой минспорта в 2013 году и занимавшего до этого пост вице-премьера Чечни.

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Представляя коллективу спортивного ведомства нового руководителя, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Муса Ханариков «уже не раз доказывал, что ему можно доверить самый ответственный участок работы». Кроме того, «он считается самым спортивным главой района»: Ханариков долгое время занимался вольной борьбой. Поэтому, по словам чеченского лидера, он должен вывести работу минспорта на качественно новый уровень.

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Кадыров рассчитывает, что новый руководитель ведомства активизирует работу по развитию тренерской базы и новых видов спорта, поддержанию спортивных учреждений, а также будет способствовать выращиванию молодых чемпионов. Для Чечни, где спортом активно занимаются около 93 тыс. жителей, а еще больше 500 тыс. — физкультурой, это крайне актуально, как отметил Кадыров.

Прежний руководитель минспорта получил из рук главы Чечни медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова», которой он удостоился за многолетний добросовестный труд и, в частности, за то, что сумел наладить эффективное взаимодействие с Министерством спорта России.

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