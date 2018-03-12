Новости РВСН: тяжёлые «Сарматы» принимают эстафету у «Воевод»

Москва, , 11:38 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) «обновят парк» тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

По словам Борисова, самая мощная из разработанных в мире до сего дня жидкостная МБР Р-36М «Воевода» постепенно будет заменяться в шахтах на современнейшую МБР пятого поколения РС-28 «Сармат». Он также сообщил о планах по утилизации отработавших свой век, разработанных ещё в середине 1980-х годов МБР «Воевода».

"Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету. Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», — подчеркнул Борисов.

Кроме того, замминистра обороны РФ сказал, что все практические, научно-технические и производственные проблемы, связанные с разработкой МБР «Сармат» уже пройдены, а производственные мощности для выпуска нового «изделия» подготовлены.

При этом он добавил, что новая ракета, стартовая масса которой превышает 200 тонн, будет оснащаться еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем вероятного противника. Кроме того, дальность данной ракеты выше, чем у «Воеводы» и это позволяет атаковать противника как через Северный полюс («традиционно»), так и через Южный.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин раскрыл некоторую информацию о новейшем российском стратегическом вооружении, созданном отечественными специалистами и не имеющем мировых аналогов.

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Так, глава государства рассказал некоторые тактико-технические характеристики и показал кадры старта МБР «Сармат», системы «Авангард», авиационного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», ядерного подводного «беспилотника», а также наземного боевого лазерного комплекса.

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По словам Владимира Путина, все эти образцы вооружений уже есть «в металле», а некоторые даже поступили в войска.

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