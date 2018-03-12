Правые силы одержали победу на парламентских выборах в Колумбии

Богота, , 11:18 — REGNUM В Колумбии завершаются подсчеты результатов парламентских выборов, сообщает газета ABC.

По итогам голосования в новый парламент, прошедшего 11 марта, победу одержали правые силы. Партия «Демократический центр» под руководством бывшего президента страны Альваро Урибе Велеса набрала единолично 16,5% в Сенате и 16,1% в Палате представителей.

Центристская коалиция из трех партий действующего президента Хуана Мануэля Сантоса завоевала 38% и 43% мест в верхней и нижней палатах соответственно.

Леворадикальная партия «Общая альтернативная революционная сила», созданная бывшей террористической группировкой FARC, впервые принимавшая участие в выборах, потерпела сокрушительное поражение. Она не набрала и одного процента голосов, однако согласно мирному договору, подписанному правительством Колумбии и организацией FARC в 2016 году, ей будет предоставлено по 5 депутатских мест в каждой палате парламента.

Кроме того, стали известны имена кандидатов на президентских выборах, которые пройдут в Колумбии 27 мая. Победителем выборов от правых сил стал соратник Урибе Иван Дьюк. Кандидатом в президенты от левых сил станет бывший мэр Боготы Густаво Пьетро.

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