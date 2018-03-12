Очередной поджог храма в Киеве: «Выходки радикалов все более циничные»

Киев, , 11:12 — REGNUM В Киеве в минувшие выходные неизвестные подожгли храм канонической Украинской православной церкви в честь Преображения Господня, расположенный возле Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 Оболонского района.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, поджог произошел глубокой ночью. Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. По факту преступления открыто уголовное производство.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук сегодня, 12 марта, заявил журналистам по этому поводу, что вандальские выходки радикалов на Украине становятся все более циничными и дерзкими.

«От попытки поджечь Десятинный монастырь до поджога храма в честь Преображения Господня УПЦ МП… С каждым разом вандальские выходки радикалов становятся все более циничными и дерзкими. Воплощая в жизнь стратегию «партию войны», основанную на принципе «разделяй и властвуй», ура-патриоты работают на раскол страны», — подчеркивает политик.

Он отметил, что в «евроинтегрирующейся» Украине вопросы языка, веры, культурного наследия, исторической памяти маргинальные политики и радикалы используют с хорошо известной целью: разделить общество, расколоть страну, спровоцировать новые очаги недовольства и нетерпимости.

«Да, тлеющий конфликт в Донбассе, раскол общества, ненависть и агрессия выгодны «партии войны», для ее представителей сегодня это единственный способ сохранить власть. Но это идет вразрез с интересами Украины и десятков миллионов украинцев, которые, поддерживая идеи «партии мира», хотят видеть нашу страну мирной, стабильной, свободной и целостной», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 25 января полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог здания Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. На месте происшествия были обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование. Однако уже 5 февраля один из судов в столице Украины отпустил подозреваемых в поджоге «под поручительство».

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