В Баку заявили о возможности «освободить» Нагорный Карабах за неделю

Степанакерт, , 01:12 — REGNUM Заявление помощника президента Азербайджана Али Гасанова, прозвучавшее в конце февраля сего года, о возможности «освобождения» Нагорного Карабаха за неделю стало первым масштабным заявлением такого рода с момента завершения апрельской войны 2016 года. Насколько правдоподобны такие оценки своих сил официальными лицами Азербайджана, рассматривает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Несмотря на имевшиеся с момента завершения конфликта весны 2016 года нарушения перемирия на линии соприкосновения между армией обороны Нагорно-Карабахской Республики и вооруженными силами Азербайджана, масштабных столкновений не повторялось. Трехдневные же боевые действия (2−5 апреля 2016) не принесли Баку сколь-нибудь выдающихся успехов. Даже то, что было захвачено в результате внезапного нападения, азербайджанская армия сдала в последующие дни.

Если Али Гасанов грозится за неделю захватить весь Нагорный Карабах, то за четыре дня конфликта 2016 года, по самым максимальным оценкам азербайджанской стороны, было захвачено лишь 0,17% территории. А с тех пор вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха были значительно усилены, так, в распоряжение Еревана и Степанакерта поступили российские тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-Э», системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и многое другое. Это оружие было приобретено в том числе и в рамках льготного российского военного кредита на сумму $200 млн.

Но, может быть, шапкозакидательское выступление обусловлено всего лишь внутриполитическими задачами руководства Азербайджана?

Читайте подробности: Сможет ли Азербайджан отвоевать Нагорный Карабах за неделю?

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