Военные Израиля арестовали 16 палестинцев

Тель-Авив, , 11:06 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 16 палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 12 марта Anadolu.

Задержанные подозреваются в причастности к террористической деятельности, представляющей угрозу еврейскому государству.

Военные Израиля проводят регулярные аресты на оккупированных территориях, в последнее время подобные случаи значительно участились, причиной тому стало обострение и без того сложных отношений между Тель-Авивом и Рамаллой.

По данным палестинской стороны, в настоящее время в израильских тюрьмах содержится порядка 6 тыс. 400 палестинских заключенных.

Среди них присутствуют женщины, дети, лица которым не предъявлены обвинения, а также палестинские парламентарии.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим спровоцировало рост антиизраильских и антиамериканских настроений в мусульманском мире, что также выразилось в радикализации палестинской молодежи, проживающей на оккупированных еврейским государством территориях.

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